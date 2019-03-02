Стартап на "умных" бюстгалтерах: в чем его особенность

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Как бывшие сотрудники Google заработали 55 миллионов долларов
Как бывшие сотрудники Google заработали 55 миллионов долларов / iStock

Стартап из Сан-Франциско ThirdLove разработал интересный продукт – разумное нижнее белье. Проект уже получил 55 миллионов долларов от группы инвесторов во главе с инвестбанком Allen & Company и компанией L Catterton.

Основатели стартапа – бывшие работники Google. На сегодняшний день ThirdLove предлагает бюстгальтеры 78 различных размеров. Об этом сообщает VC.ru

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Компания продает белье через собственный интернет-магазин. Для подбора размера и формы стартап использует технологию Fit Finder, которая работает по модели опрашиваемого. Как утверждают в компании, ответы на вопросы занимают около 60 секунд. По данным ThirdLove, опросник заполнили более 12 миллионов женщин.

Все ответы компания объединяет и анализирует, чтобы получить больше информации о преимуществах и потребности покупателей. Эти данные также помогают масштабировать производство и таргетировать рекламу на потенциальных клиентов.

От сотрудника Google до разработчика

ThirdLove основали в 2013 году Хайди Зак и ее муж Дэвид Спектор, оба – бывшие сотрудники Google. За это время компания привлекла 68 миллионов долларов, включая последний раунд. Инвесторы оценивают компанию в 750 миллионов долларов, рассказал TechCrunch осведомленный источник. Годовая выручка превышает 100 миллионов долларов.

На полученные деньги стартап планирует расширить ассортимент, линейку доступных размеров и модернизировать технологии подбора и производства белья. На сегодняшний день ThirdLove предлагает бюстгальтеры 78 разных размеров, но компания не намерена останавливаться на этом, заявила Зак.

В нынешнем раунде также приняли участие глава YouTube Сюзан Войжитски, ее сестра и соучредитель биотехнологической компании 23andMe Энн Войжитски, бывший гендиректор Oath и AOL Тим Армстронг и другие.

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Теги: IT-бизнес Техно Новости Техно Google Стартап
Источник: 24 Канал
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