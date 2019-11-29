Стартап представил бюджетный электрокар на солнечных батареях

Отсутствие у электромобилей вредных выбросов не решает другой проблемы их владельцев – в центре оживленного мегаполиса габаритному транспорту сложно найти свободную "заправку", а порой и буквально негде развернуться.

Неординарное решение актуальной проблемы предложил голландский стартап Squad Mobility, сообщает New Atlas. Доступная новинка способна не только сэкономить владельцу кругленькую сумму, но и проехать до 9000 километров в год без подзарядки (на солнечных панелях).

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Характеристики

Модель под названием Squad является двухместным электрокаром с задним приводом. Согласно европейской классификации относится к категории легких квадроциклов. Новинка оснащена двумя двигателями мощностью 2 кВт, максимальная скорость ограничена до 45 километров в час. Благодаря компактной платформе автомобиль занимает всего 2 квадратных метра парковочной площади.



Squad – двухместный электрокар от голландского стартапа

Батареи

На крыше транспортного средства разместились солнечные панели. Как уверяют разработчики, при условии ясной погоды они обеспечат до 9000 километров пробега в год из расчета 30 километров в день. Запаса съемных литий-ионных аккумуляторов хватит еще примерно на 100 километров поездки.

Комплектация и цена

В стандартной комплектации Squad будет выпускаться без боковых дверей, защитные чехлы на замену которым можно будет приобрести отдельно в качестве опции. Цена базовой модели компактного электрокара составит 6325 долларов при условии оформления заказа с внесением депозита в размере 550 долларов. Дополнительный аккумулятор на 50 километров пробега обойдется покупателям в 1600 долларов.

Старт продаж

Продаваться новинка начнет в 2021 году. Компания также анонсировала выпуск "грузовой" модели автомобиля с увеличенным до 243 литров объемом багажника, и "заряженного" варианта, способного разгоняться до 80 километров в час. Цена и дата анонсированных модификаций будут объявлены позже.

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