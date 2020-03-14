Стартап VoltAero испытал гибридный электросамолет: видео

Как и в случае с электромобилями, аккумулятор – самое тяжелое место электрической авиации. Гибридная система может оказаться быстрее и проще способом поэтапного отказа от ископаемого топлива. Именно гибридную технологию для малой авиации успешно испытал во Франции стартап VoltAero.

Стартап VoltAero провел испытания гибридного самолета Cassio 1, сообщает New Atlas.

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Тестовый полет гибридного самолета

Аппарат, поднялся в воздух с аэродрома Руаян-Миди во Франции, был оснащен двумя пропеллерами, по одному на каждом крыле самолета, питающихся от отдельных 60-киловаттных электрических моторов ENGINeUS 45 производства Safran Electrical & Power. Третий винт в задней части фюзеляжа получает энергию от обычного ДВС на 170 кВт.

Однако, в финальной версии VoltAero заменит ДВС на гибридный блок питания. В такой сборке у Cassio будет три электромотора по 60 кВт и один двигатель внутреннего сгорания на 300 кВт. Модуль уже построен, но пока проходит наземные испытания.

Видео испытательного полета:

По словам летчика-испытателя и технического директора компании Дидье Эстена, в воздухе моторы не вибрировали и работали очень тихо.

Производственные планы

VoltAero планирует выпускать четырех-, шести– и девятиместные версии Cassio. Максимальная скорость самолета будет 200 узлов (370 км/ч), а дальность полета – минимум 3,5 часа. Поставки начнутся в конце 2021 или в начале 2022 года.

К слову, в ноябре прошлого года NASA представило Maxwell X-57, летательный аппарат с 14 электродвигателями, работающими от литий-ионных батарей. Пока это только прототип, на котором инженеры Агентства не спеша отрабатывают технологии.

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