Стеклоочистителями электрокара Tesla будет руководить нейросеть

Tesla выпустила долгожданный апдейт для нейросети DeepRain, на которую жаловались водители автомобиля Tesla. Дело в том, что было довольно проблемно распознать по изображениям с камер, когда и в каком режиме следует включить стеклоочистители. Проблему решили в духе Илона Маска.

Там, где другие производители используют обычный датчик дождя, инженеры Tesla решили применить нейросеть, сообщает Elektrek.

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Как это работало

Именно нейросеть настраивала скорость работы стеклоочистителей, анализируя изображение с камер, которое также использует система автопилота. Новинка появилась на электрокарах в прошлом году, но много кто жаловался, что работает нейросеть не так быстро и аккуратно, как датчики дождя.

Апдейт

Теперь инженеры Илона Маска подготовили долгожданное обновление – новую нейросеть DeepRain, что входит в апдейт v2019.40.1.1.

В комментариях к релизу говорится, что ее натренировали на более чем миллионе изображений капель дождя на ветровом стекле, а также научили учитывать другие нюансы.

Автоматические стеклоочистители были улучшены и теперь активизируются при слабом дожде, а также реагируют на изменение интенсивности дождя для большего количества условий окружения,

– отметили инженеры Tesla.

Тонкие настройки

Кроме того, нейросеть теперь учитывает любые изменения, которые вносит водитель в работу автоматической системы. Стоит один раз увеличить скорость вручную и DeepRain будет делать это все чаще без подсказки.

Также отмечается, что параллельно Tesla работает над новым "железом" для работы дворников, но детали не приводятся.

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