Теперь официально: Samsung отказалась от своей бюджетной линейки

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Смартфонов Galaxy J больше не будет
Смартфонов Galaxy J больше не будет

Компания Samsung официально заявила об отказе от бюджетной линейки Galaxy J. Зато бренд планирует расширить линейку Galaxy A, использовав там новейшие технологии для более дешевых моделей телефонов.

Информация об отказе уже появилась на официальном YouTube-канале малазийского представительства Samsung.

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Что известно о Galaxy A. В этих моделях производитель обещает совместить большие аккумуляторы, технологию быстрой зарядки, а также доступную цену. Таким образом Samsung хочет эффективно конкурировать с китайскими брендами в Индии, Латинской Америке и Китае, где его доля на рынке резко снизилась.

При этом в ролике показали Galaxy A30 и Galaxy A50, которые получили тройную камеру и экран Infinity. По слухам, Samsung проведет презентацию 10 апреля, где покажет и представит один или несколько новых смартфонов линейки Galaxy A.

Линейка Galaxy J стала Galaxy A

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Теги: Техно Смартфоны
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