24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Tesla временно закрывает завод в Китае из-за коронавируса

15 Читати новину українською
Tesla Model 3 / Tesla

Компания Илона Маска закрыла свою фабрику в Шанхае по распоряжению правительства Китая с целью борьбы с распространением коронавируса в регионе. Это приведет к задержке производства Model 3 и в конечном итоге негативно повлияет на прибыль в первом квартале.

Об этом сообщил финансовый директор компании Зак Кирхорн во время доклада о доходах.

К теме: Xiaomi выпустила медицинские маски для защиты от коронавируса: сайт компании упал

На этой неделе Tesla отчиталась о чистой прибыли, которая составила 105 миллионов долларов. Доход компании за четвертый квартал достиг 7,38 миллиарда долларов, а это в свою очередь на 1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По словам Кирхорна, производство Model 3 будет отложено на полторы недели из-за ситуации с распространением коронавируса в Китае, вспышка которого была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Правительство КНР приняло меры по временной остановке производства.

Другие компании тоже вынуждены закрыть заводы

Китайские сборочные заводы Ford и Toyota тоже простаивают. Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил инвесторам, что их китайские поставщики будут закрыты по меньшей мере до 10 февраля. Кроме этого, Starbucks заявила о временном закрытии более 2000 своих кофеен в Китае.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
сегодня
5484
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Коронавирус 2020 Apple Tesla IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:02 Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось
48
сегодня 10:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 4085
28 января 21:13 Менеджер паролей Google Chrome: как его настроить
Назар Токар 81
28 января 16:03 6 интересных девайсов Xiaomi до 2 тысяч гривен
Ірина Полицька 200
28 января 14:04 Как защитить персональные данные и технику от хакеров: правила, которые должен знать каждый
Ірина Полицька 2279
Новости
Больше новостей
Залиште відгук