Топливным двигателям место в музее, – Илон Маск

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Илон Маск
Илон Маск / entrepreneur

Глава компании Tesla Илон Маск уже неоднократно рассказывал о преимуществах электрокаров перед традиционными топливными решениями. В своем новом заявлении он назвал привычные двигатели внутреннего сгорания "прошлым веком" и предсказал им незавидную судьбу музейных экспонатов.

В своем Twitter-аккаунте эксцентричный миллиардер заявил, что традиционные силовые установки транспортных средств – не более чем "переходное увлечение", которое скоро "будет круто смотреться разве что в музее".

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Заметим, он даже сравнил их с паровыми двигателями, намекнув на старение технологии в сравнении с электрическими приводами.

 

 

Количество функционирующих электрокаров. По данным некоммерческой организации Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW), в 2019 году количество активных электромобилей составило 5,6 миллиона, что на 64% больше, чем в 2018 году.

По данным центра, мировым лидером по переходу на электрические двигатели стал Китай (2,2 миллиона автомобилей), второе место занимают США (1,1 миллиона). Большинство недавно зарегистрированных моделей составляют новые Tesla.

Доля электроэнергии из возобновляемых источников значительно меньше, чем из традиционных. Однако по данным Business Insider, большая часть электротранспорта по-прежнему заряжается от электростанций, использующих классические паровые турбины. В США лишь 17% электроэнергии добывается из возобновляемых источников, а 63,5% – от электростанций, использующих традиционное углеводородное топливо: нефть, уголь и природный газ.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Электромобили Илон Маск Tesla Авто
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