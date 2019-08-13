Топливным двигателям место в музее, – Илон Маск

Глава компании Tesla Илон Маск уже неоднократно рассказывал о преимуществах электрокаров перед традиционными топливными решениями. В своем новом заявлении он назвал привычные двигатели внутреннего сгорания "прошлым веком" и предсказал им незавидную судьбу музейных экспонатов.

В своем Twitter-аккаунте эксцентричный миллиардер заявил, что традиционные силовые установки транспортных средств – не более чем "переходное увлечение", которое скоро "будет круто смотреться разве что в музее".

Читайте также: Норвежцы анонсировали скоростной электрокар Fresco Reverie: что о нем известно

Заметим, он даже сравнил их с паровыми двигателями, намекнув на старение технологии в сравнении с электрическими приводами.

Passing fad. Like steam engines. They look cool in a museum. — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2019

Количество функционирующих электрокаров. По данным некоммерческой организации Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW), в 2019 году количество активных электромобилей составило 5,6 миллиона, что на 64% больше, чем в 2018 году.

По данным центра, мировым лидером по переходу на электрические двигатели стал Китай (2,2 миллиона автомобилей), второе место занимают США (1,1 миллиона). Большинство недавно зарегистрированных моделей составляют новые Tesla.

Доля электроэнергии из возобновляемых источников значительно меньше, чем из традиционных. Однако по данным Business Insider, большая часть электротранспорта по-прежнему заряжается от электростанций, использующих классические паровые турбины. В США лишь 17% электроэнергии добывается из возобновляемых источников, а 63,5% – от электростанций, использующих традиционное углеводородное топливо: нефть, уголь и природный газ.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно