Тысячи iPhone взламывали в течении 2 лет – это обнаружил Google: детали

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Тысячи iPhone взламывали в течении 2 лет
Тысячи iPhone взламывали в течении 2 лет / Unsplash

Исследователи из внешней службы Google обнаружили операцию по взлому iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю", до тех пор пока ее не смогли ликвидировать в январе 2019 года.

Пользователи могли достаточно просто зайти на сайт, а некоторые методы, которые использовали хакеры, повлияли даже на полностью современные телефоны.

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Эта операция, которая длилась два с половиной года, использовала небольшую коллекцию сломанных веб-сайтов для доставки вредоносных программ на iPhone посетителей,
– говорится в статье The Guardian.

После взлома хакеры получали доступ ко всем данным на смартфоне. Ежеминутно загружалась геолокация, считывались пароли, а также истории чатов в популярных приложениях, таких, как: WhatsApp, Telegram и iMessage, базы контактов в телефоне пользователей и базы данных Gmail.

Как удалить вирус с iPhone

Вирус очищался из памяти, если пользователь перезагружал смартфон и больше не посещал "хакнутый" сайт. Но в Google Project Zero, команде хакеров, которая ищет уязвимости в популярных технологиях, считают, что это может быть не конец.

Украв большие массивы данных, злоумышленники могут поддерживать постоянный доступ к различным учетным записям и службам, даже если потеряли доступ к устройству.

Уязвимое место продукта Apple

Всего в ходе операции хакеры использовали 14 уязвимостей в iOS. Google отметил, что сообщил о проблемах безопасности Apple 1 февраля. Затем Apple выпустила обновление операционной системы, которое исправило недостатки 7 февраля.

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Теги: Google Новости Техно Техно Apple Гаджеты
Источник: Техно 24
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