Ученые объяснили, почему звездопад Тауриды может быть опасным для Земли

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Метеорный поток Тауриды
Метеорный поток Тауриды / news-video.ru

Метеорный поток Тауриды, который Земля проходит каждый год в сентябре-декабре, может быть опасным для нашей планеты. К такому выводу пришла группа астрономов.

Ученые провели моделирование, которое показало, что в метеорном рое могут быть и большие обломки, передает "Популярная механика".

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В чем опасность? Метеоритный поток Тауриды связан с кометой Энке – он является шлейфом метеорных частиц, которые были выделены из кометы в прошлом. Эти частицы были относительно маленькими, поэтому их считали безопасными. Но результаты моделирования, которое было проведено учеными, показывают, что это не совсем так.

Именно в этом году Земля пройдет в 30 миллионах километров от центра потока Таурид, что примерно в сто раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Это будет довольно близкое расстояние, в результате чего орбита метеорного потока будет пересекать орбиту нашей планеты. Именно это и вызывает обеспокоенность ученых. Так как в этом случае частицы могут нанести вред Земле.

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Теги: Техно Новости Техно Космос
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