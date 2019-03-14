Ученые обнаружили тревожный факт об астероиде Бенну

Период вращения астероида Бенну, который сейчас изучает станция NASA OSIRIS-REx, регулярно сокращается. Вращение ускоряется каждые 100 лет.

Как пишет издание N+1, это постепенное сокращение может привести к тому, что астероид будет разрушен. Правда, это может произойти через несколько миллионов лет.

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Ученые анализировали Бенну в течение 1999 и 2005 годов. Изучив эти данные, они выяснили, что период вращения астероида сокращается примерно на одну секунду каждые 100 лет.

Через несколько миллионов лет это может привести к тому, что скорость небесного тела увеличится настолько, что начнется процесс его разрушения. Сейчас Бенну совершает оборот вокруг своей оси за 4,3 часа.

Почему скорость вращения меняется? Существует несколько теорий. Одна из них – это изменение момента инерции из-за столкновения с другим объектом. Но наиболее правдоподобной гипотезой ученые считают механизм ускорения, который наблюдается у других околоземных астероидов.

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