Ученые подтвердили существование экзопланеты, пригодной для жизни

В 2015 году ученые обнаружили экзопланету K2-18b, а в 2019 году анализ данных космических телескопов Kepler, Spitzer и Hubble показал наличие в атмосфере планеты водяного пара. Теперь же ученые провели детальный анализ полученных данных и опубликовали интересные данные в новой статье.

Что известно про экзопланету

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Красный карлик K2-18 в созвездии Льва расположен на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Его радиус в 2,6 раза больше земного, а масса – в 8,6 раза больше массы нашей планеты.

Проанализировав данные, полученные с нескольких телескопов, исследователи пришли к выводу, что на планете действительно присутствует большое количество водяного пара в атмосфере, что подтвердило теоретическую возможность человека выжить на ее поверхности.

Вода на K2-18

Создав цифровую модель, ученые Кембриджского университета обнаружили, что на поверхности экзопланеты K2-18b могут быть источники с водой в жидком состоянии. При этом температура и состав атмосферы создают пригодные для проживания условия, сообщает Sience Alert.

Водяной пар обнаружили в атмосфере целого ряда экзопланет, но даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия. Чтобы определить перспективы населенности, важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете, в частности, может ли существовать на поверхности жидкая вода,

– подчеркнул руководитель исследования Никки Мадхусудхан.

Несмотря на значительный размер, водородная оболочка K2-18b не обязательно должна быть толстой, как предполагалось ранее, а водный слой может иметь соответствующие условия для поддержания жизни.

Дальнейшие исследования

Для более детального изучения астрономам придется дождаться окончания строительства нового сверхмощного телескопа James Webb, который способен определять состав атмосфер экзопланет. Готов он будет в 2021 году.

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