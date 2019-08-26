Ученые получили новые снимки с поверхности астероида Рюгу: фото и видео

Аппарата MASCOT, который отправили с японской исследовательской станции "Хаябуса-2", удалось сфотографировать астероид Рюгу с максимально близкого расстояния. Кроме того, ученым удалось получить образцы грунта с поверхности астероида.

Новые достижения в исследовании поверхности Рюгу. Как сообщает Wired, на полученных фотографиях четко видно валуны, которыми покрыт астероид.

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На Рюгу аппарат MASCOT проработал всего 17 часов, но успел сделать сразу несколько фотографий и собрать ценные пробы грунта, которые затем будут доставлены на Землю.



Фото с поверхности астероида Рюгу



Фото поверхности Рюгу сделал аппарат MASCOT

Первая посадка. Заметим, первую посадку на астероид Рюгу станция "Хаябуса-2" сделала весной 2019 года. На его поверхность были опущены модули MASCOT, которые забрали первые образцы почвы.

Забор грунта с поверхности астероида Рюгу – смотрите видео

Какие перспективы? Забор образцов почвы и получение снимков считается успешным шагом миссии. Теперь космическая станция должна отправить на Землю капсулу с собранными материалами. Их транспортировка вероятно завершится к декабрю 2020 года.

Если в капсулах есть кусочки углистых хондритов, специалисты впервые смогут изучить их в первозданном виде, поскольку те не подвергались тепловому преобразованию в момент прохождения через земную атмосферу.

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