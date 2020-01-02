Ученые создали электронные контактные линзы с беспроводной зарядкой

С развитием технологий расширенные функции получают не только крупногабаритные VR-шлемы и AR-очки, но и миниатюрные контактные линзы. Впрочем, даже самым крошечным элементам таких систем требуется питание. Корейские разработчики уже нашли способ заряжать подобные устройства – причем без использования проводов.

Детали разработки

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Исследователи из сеульского Университета Енсе разработали гибкую структуру, которая проводит ток без нагрева, опасного для человеческого глаза. Все мелкие детали они распечатали на специальном 3D-принтере. Главным источником питания и основой конструкции стал суперконденсатор, способный поддерживать работу устройства до семи дней. За беспроводную зарядку гаджета отвечают выпрямитель электрического тока и антенна из серебряного нановолокна, расположенная вокруг структуры, сообщает Advances Sciencemag.

В конечном итоге специалисты создали линзу, которая измеряет уровень глюкозы в крови носителя и передает эти сведения с помощью светодиодного индикатора. Все элементы конструкции расположены таким образом, чтобы не препятствовать нормальному обзору человека. Тесты устройства показали, что оно безопасно и не нагревается выше допустимых температур даже во время зарядки.



Линзиы оказались безопасными и функциональными

На что повлияет разработка

Ученые предположили, что их работа может повлиять на развитие технологий создания умных линз. По их мнению, в первую очередь такие устройства пригодятся с медицинской целью – например, для наблюдения пациентов с диабетом. Возможно ли применить подобную структуру в других сферах, включая развлекательные, изобретатели пока не сообщали.

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