Ученые создали новый тип аккумуляторных батарей

Команда инженеров Массачусетского технологического института нашла новый способ создания эффективных аккумуляторных батарей. По заявлению ученых, новый тип аккумуляторов может заменить литий-ионные решения в устройствах.

По заверениям разработчиков, новая технология изготовления аккумуляторов способна обеспечить в 7 раз больше емкость, чем у классических литий-ионных решений, сообщает New Atlas.

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Недостатком первых прототипов оказалась недолговечность структур АКБ – они выдерживали всего около 10 циклов перезарядки.

Что известно о разработке? Идею развили специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго, которые сумели преодолеть тенденцию к восстановлению углерода на катализаторе в процессе зарядки, которая нарушала стабильность работы батареи. Проблему удалось решить добавлением наночастиц дисульфида молибдена в катодный катализатор и рядом дополнительных мероприятий, включая использование гибридного электролита. В результате появился прототип аккумулятора, который способен выдержать около 500 циклов зарядки.

Наша уникальная комбинация материалов помогает сделать первую литиево-углекислотную батарею с нейтральным содержанием углерода с гораздо большей эффективностью и длительным сроком службы, что позволит использовать ее в современных системах накопления энергии,

– отметил один из разработчиков.

Дата начала производства. По данным ученых, о начале коммерческого производства АКБ нового типа говорить еще рано, но в перспективе технология позволит наладить массовое производство новинок.

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