Украинцы могут предложить имя для планеты: как это сделать

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Украинцы могут предложить имя для планеты
Украинцы могут предложить имя для планеты / tehnot.com

Украинцы получили уникальную возможность предложить собственное имя для экзопланеты HAT-P-15b. Этот объект открыли в 2010 году. Планета расположена в созвездии Персея.

Также украинцы могут предложить имя для родительской звезды, вокруг которой вращается эта экзопланета.

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Украинская астрономическая ассоциация (УАА) объявила всеукраинский конкурс на лучшие названия родительской звезды и ее планеты-спутника.

Международный астрономический союз (МАС) предложил странам назвать системы, которые содержат одну звезду и одну планету. Каждая страна получила собственную систему для называния. Украина получила планетную систему HAT-P-15, которая расположена в созвездии Персея.

Что известно о HAT-P-15? Экзопланета находится на расстоянии 0.0965 астрономических единиц от звезды, является газовой планетой-гигантом с массой 1,94 масс Юпитера и орбитальным периодом 10,9 суток. Ее звезда является желтым карликом (тип G) и до сих пор недостижима для наблюдений телескопами.

Название в Украине будут выбирать с помощью голосования. Новые названия не заменят традиционные научные обозначения, но новое имя тоже будет официальным и его опубликуют с указанием авторства.

Сроки. Время отбора продлится до 30 сентября этого года. Новое название должно иметь связь с историей, наукой или культурой Украины.

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Теги: Космос Техно Новости Техно
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