Украинцы придумали "вечный блокнот": стартап уже собрал 27 тысяч долларов

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Украинцы придумали "вечный блокнот": стартап уже собрал 27 тысяч долларов
Украинцы придумали "вечный блокнот": стартап уже собрал 27 тысяч долларов / kickstarter.com

Украинский стартап Nuka запустил кампанию на Kickstarter, чтобы собрать 20 тысяч долларов на "вечные блокнот и карандаш". Инновационный блокнот позволяет делать записи, а потом удалять их.

По состоянию на 2 мая стартап собрал даже больше, чем нужно – почти 27 тысяч долларов, сообщает Kickstarter.

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В инновационном блокноте можно делать множество записей на одной странице любым карандашом или маркером.

Сделайте малейшее движение и вся запись полностью исчезнет благодаря nuka magic eraser,
– говорится в сообщении.

Стереть записи можно специальными влажными салфетками и баллончиками с нетоксичной жидкостью внутри.

Кроме того, с помощью специального расширения на смартфоне записи в блокноте можно сканировать. Полученные сканирования можно сохранять по категориям в специальной программе, их можно добавлять в календарь и получать уведомления о незавершенных проектах. Поэтому блокнот можно использовать как планер.

Из чего изготовлен инновационный блокнот? Компоненты для блокнота изготавливаются из водонепроницаемых материалов, которые ранее не использовались в других канцелярских товарах. Поэтому заметки не могут быть уничтожены, даже если разлить на них любую жидкость.

Используемую бумагу невозможно разорвать, поэтому этот блокнот долговечен. Разработчики отмечают, что все тактильные ощущения бумаги были сохранены.

Из чего изготовлен карандаш? Он изготовлен из уникального металлического сплава. То есть он выглядит как обычный карандаш, однако его не нужно постоянно затачивать.

Украинцы придумали "вечный блокнот": смотрите видео

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Теги: Новости Украины Техно Стартап IT-бизнес
Источник: 24 канал
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