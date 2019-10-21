Украинская компания Firefly будет использовать разработки Rocketdyne для своих ракет

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова подписала договор о сотрудничестве с бывшим подразделением Boeing – Aerojet Rocketdyne. Компания является международным лидером на рынке ракетных двигателей.

Как сообщает SpaceNews, ракета Firefly Alpha будет оснащена компонентами по 3-д от Aerojet на своих двигателях первой ступени Reaver. Запуск Alpha запланировали на первый квартал 2020 года.

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Для другой ракеты, Beta, Firefly рассматривает установку двигателя AR1 от Aerojet.

По словам Марка Уатта, партнера Noosphere Ventures, в которую входит Firefly, компания планирует запуск трех различных ракет-носителей: Alpha, Beta и Gamma. Alpha предназначена для запуска на низкую околоземную орбиту малых спутников с грузоподъемностью до тонны, Beta с нагрузкой до 4 тонн и Gamma – многоразовый космический самолет для запуска ракет с орбиты.

Firefly и Rocketdyne также планируют использовать на коммерческих и государственных рынках, включая проекты, связанные с вопросами национальной безопасности.

Что известно о Firefly Aerospace? Это украинско-американская компания, разрабатывающая легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. Ее создали американцы, но в апреле 2017 компания заявила о банкротстве. После этого ее активы, патенты и лицензионные соглашения выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. На базе его компании EOS Launcher и купленной Firefly Space Systems была создана Firefly Aerospace.



Недавно стало известно, что военно-воздушные силы США выбрали Firefly Полякова для спецмисий на орбиту, а NASA – для доставки грузов на Луну с общим бюджетом 2,6 миллиарда долларов.

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