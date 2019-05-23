Украинский блогер уличил во лжи OnePlus

Недавно представленный смартфон OnePlus 7 Pro наделал немало шума и получил большое количество положительных отзывов от зарубежных изданий и техноблогеров. Однако не все пользователи разделяют такое мнение: к примеру, украинский блоггер обнаружил несоответствие заявленным производителем характеристикам и конечным устройством.

Характеристики камеры. Напомним, OnePlus 7 Pro получил тройную основную камеру с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586, 16-мегапиксельным модулем с широкоугольным объективом с углом обзора 117 градусов и 8-мегапиксельным сенсором с возможностью съемки с трехкратным оптическим приближением. Так сказано на официальном сайте производителя.

Читайте также: Первую партию OnePlus 7 Pro раскупили всего за минуту

В чем проблема? Украинский технолоблогер Антон Григорьев приобрел OnePlus 7 Pro на старте продаж и в течение нескольких дней тщательно тестировал новый флагман. При изучении сделанных фотографий он со своей командой заметил нечто странное.



Заявленные характеристики камеры OnePlus +7 Pro

Согласно EXIF-данных, снимок, сделанный в портретном режиме с помощью якобы 8-мегапиксельного сенсора, имеет разрешение 4160 х 3120 пикселей, что соответствует 13 Мп.



Реальное разрешение камеры OnePlus 7 Pro

Кроме того, приложение Device Info HW показало, что в OnePlus 7 Pro установлен сенсор Samsung S5K3M5. Согласно сайту производителя, он имеет разрешение 12 Мп.



Несоответствие разрешения камеры в OnePlus 7 Pro

Также блогер отметил, что при использовании портретного режима смартфон не выдает трехразовое приближение. Фокусное расстояние в 74 миллиметра также не дотягивает до необходимого.

Другие случаи обмана. Пока рано делать какие-то выводы, но напомним, что в 2017 году в OnePlus 5 вместо заявленного двукратного оптического зума в реальности оказался лишь 1,33-кратный. Тогда компания призналась, что использует цифровое приближение, чтобы получать заветные 2х.

Обзор смартфона OnePlus 7 Pro – смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно