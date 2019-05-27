Украинский стартап собрал 340 тысяч долларов: что об этом известно

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Украинский стартап собрал 340 тысяч долларов и уже скоро станет доступным на Amazon
Украинский стартап собрал 340 тысяч долларов и уже скоро станет доступным на Amazon / Tech.liga.net

Целевой рынок технической новинки – США и страны Азии, такие как Япония, Гонконг и Сингапур. В Украине этот "умный" рюкзак также заинтересовал аудиторию, однако довольно нишевую.

Украинский стартап Pix, который производит анимированные рюкзаки, собрал 340 тысяч долларов инвестиций на Kickstarter и Indiegogo. Об этом сообщает LIGA.net. Первые 150 тысяч долларов удалось привлечь в ходе кампании на Kickstarter в октябре 2018-го года, остальные – во время кампании на Ingiegogo, которая завершается на этой неделе.

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Первая партия рюкзаков разлетелась очень быстро. Там было 1650 штук. Через полторы недели готовим следующую партию,
 подчеркивает Римек, СЕО-редактор компании-основателя.

По ее словам, продажи уже переводят на сайт, где можно будет заказать рюкзакогаджет. Также продукт выведут на Amazon в ближайшее время.

Было бы неплохо продать 10 тысяч рюкзаков до конца года,
 отмечает Римек.

Изготавливают рюкзак в Китае. А в Украине расположена вся команда, занимающаяся разработкой железа и софта, а также маркетинг.

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес
Источник: Техно 24
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