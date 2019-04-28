Украинский стартап создал оригинальные наручные часы из символьных ламп

Украинский стартап NIXOID Lab разработал оригинальные ламповые наручные часы. Разработку представили в японском сообществе CampFire. Еще до окончания кампании украинцы собрали более 48 000 долларов – это в десять раз больше необходимой суммы.

Как пишет AIN.UA, NIXOID Lab собирал средства на три модели – Nixoid, Glower и Era VFD.

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Чем интересна разработка. Украинцы изготовили часы из символьных ламп ИН-16 и ИН-9, которые были созданы в СССР для отображения времени. Модели отличаются габаритами, типом ламп и принципом работы.



Часы пользуются спросом в Японии

"Это смесь жидких компонентов и современной электронной базы", – рассказали разработчики.

NIXOID Lab уже работает над созданием новых моделей, которые получат обновленный механизм работы и дизайн.

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