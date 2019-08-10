Устройство от Panasonic помогает детям учиться – как оно работает

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PA!GO от Panasonic
PA!GO от Panasonic / ilenta.com

Компания Panasonic выпустила интересное устройство – PA!GO, которое внешне похоже на фонарик, но его функционал поражает.

PA!GO разработали на базе платформы Google TensorFlow и USB-ускорителя Coral с использованием чипа Google Edge TPU для машинного обучения.

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Габариты. PA!GO сам по себе довольно миниатюрный, а на корпусе есть две кнопки. Панель управления устройством максимально проста.

Как работает. Ребенку следует навести PA!GO на интересный для него предмет и нажать на одну из кнопок. Устройство сфотографирует предмет, изучит фото, и даст небольшое описание предмета на нем.

Чтобы узнать больше данных о том, какой это предмет, нужно нажать вторую кнопку, после чего устройство найдет необходимые сведения в Google Knowledge Graph.

Все созданные фото впоследствии можно просмотреть на большом экране. Вместе с ними будет предложена детальная информация и обучающие видео по близкой теме.

Как работает устройство PA!GO, смотрите видео:

В будущем Panasonic планирует добавить функцию, которая позволит проецировать изображения и информацию к ним на стену или потолок. Производитель считает, что его изобретение позволит детям отвлечься от экранов смартфонов и компьютеров, и проводить больше времени на улице.

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Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Panasonic
Источник: Техно 24
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