Устройство от Panasonic помогает детям учиться – как оно работает

Компания Panasonic выпустила интересное устройство – PA!GO, которое внешне похоже на фонарик, но его функционал поражает.

PA!GO разработали на базе платформы Google TensorFlow и USB-ускорителя Coral с использованием чипа Google Edge TPU для машинного обучения.

Читайте также: Фитнес-браслет Honor Band 5 с уникальной функцией представили официально

Габариты. PA!GO сам по себе довольно миниатюрный, а на корпусе есть две кнопки. Панель управления устройством максимально проста.

Как работает. Ребенку следует навести PA!GO на интересный для него предмет и нажать на одну из кнопок. Устройство сфотографирует предмет, изучит фото, и даст небольшое описание предмета на нем.

Чтобы узнать больше данных о том, какой это предмет, нужно нажать вторую кнопку, после чего устройство найдет необходимые сведения в Google Knowledge Graph.

Все созданные фото впоследствии можно просмотреть на большом экране. Вместе с ними будет предложена детальная информация и обучающие видео по близкой теме.

Как работает устройство PA!GO, смотрите видео:

В будущем Panasonic планирует добавить функцию, которая позволит проецировать изображения и информацию к ним на стену или потолок. Производитель считает, что его изобретение позволит детям отвлечься от экранов смартфонов и компьютеров, и проводить больше времени на улице.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно