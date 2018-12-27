В Huawei Mate 20 Pro обнаружили скрытые особенности смартфона

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Huawei Mate 20 Pro: особенности нового смартфона
Huawei Mate 20 Pro: особенности нового смартфона / Cnet

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон после проверки смартфона Huawei Mate 20 Pro на прочность решил его разобрать. Новинка от китайского производителя получила ряд уникальных функций, а некоторые из них удалось обнаружить лишь при разборе.

Об этом сообщает 4PDA.

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Как и любой смартфон со стеклянной задней крышкой, сначала Mate 20 Pro нужно разогреть феном, чтобы ослабить действие клея. Сразу под крышкой находятся катушка беспроводной зарядки и металлическая пластина, защищающая плату со всеми важными компонентами.

Huawei Mate 20 Pro
 Huawei Mate 20 Pro

Большинство элементов, такие как камеры, динамики и другие, без проблем отключаются от системной платы и извлекаются из корпуса. Детальный анализ тройной основной камеры Mate 20 Pro обнаружил, что только 8-мегапиксельный модуль имеет оптическую стабилизацию изображения, что крайне важно при съемке с зумом.

Между разговорным динамиком и решеткой Huawei оставила небольшое пространство для усиления звука. Куда интереснее реализован нижний динамик, который встроен прямо в разъем USB Type-C.

Разбор Huawei Mate 20 Pro – смотрите видео

 

Из других особенностей стоит отметить наличие инфракрасного датчика для управления бытовой техникой, который все реже встречается в смартфонах. Также интересно, что в Mate 20 Pro для отвода тепла от процессора используется только термопаста, а вот медные трубки производитель решил не устанавливать. Возможно, это заслуга нового 7-нанометрового техпроцесса, по которому выполнен Kirin 980.


В конце Нильсон собрал смартфон назад и включил его, так что разбор Huawei Mate 20 Pro можно считать успешным.

 

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Теги: Китай Huawei Техно Смартфоны
Источник: Техно
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