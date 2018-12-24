В игре Fallout 76 появятся бои без правил

Студия Bethesda в поте лица работает над исправлением ошибок и улучшением игры Fallout 76. Об этом свидетельствуют не только патчи, которые регулярно выходят, но и обещания разнообразить игру.

Об этом сообщает 4PDA.

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Выяснив у сообщества, чего именно не хватает радиоактивной новинке, разработчики начали методично заполнять пробелы. Сначала это касалось скорее технических мелочей вроде функции push-to-talk, но в дальнейшем авторы ММО настроены куда серьезнее. Не за горами изменения в геймплее, которых так не хватало пользователям.

Недавно в сети появилась информация о том, что в Fallout 76 удручающе мало развлечений, – настолько, что исследователям Западной Виргинии приходится самим придумывать себе занятия. В любой ММО долгие и скучные часы фарма всегда можно разнообразить лихим разбоем, отправившись сносить головы другим игрокам, но не в творении Bethesda. Здесь PvP-система реализована предельно миролюбиво, но с этим планируют покончить.

Трейлер игры Fallout 76 – смотрите видео

Авторы Fallout 76 уже тестируют режим, который позволит отрываться в PvP "на всю катушку". Bethesda пока не раскрывает всех деталей, но уже сейчас известно, что бывших ограничений не будет.

Новинку хотят представить публике в первом квартале 2019 года, так что ждать, возможно, осталось недолго. Ближе к Рождеству компания обещает порадовать своих поклонников информацией о будущем боевике, а до тех пор остается лишь покорно терпеть.

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