В игру Mortal Kombat 11 возвращается еще один легендарный персонаж

11 Читати новину українською
В Mortal Kombat 11 вернется Китана
В Mortal Kombat 11 вернется Китана / Фото из открытых источников

Список игровых персонажей Mortal Kombat 11 продолжает пополняться. Разработчики объявили о появлении в игре настоящего ветерана вселенной – воинственной красавицы и принцессы внешнего мира Китани.

Детали о новом персонаже. Анонс традиционно сопровождался демонстрацией боевых возможностей героини.

Читайте также: Electronic Arts объявила о большой распродаже игр в Origin: интересные предложения

В представленном ролике Китана расправляется с инсектоидом Ди'Ворой, используя свои фирменные веера. К слову, ранее Китана уже засветилась в телевизионном трейлере, а теперь героиню, которая дебютировала в Mortal Kombat II еще в далеком 1993 году, показали во всей красе.

Анонс Китаны в Mortal Kombat 11-смотрите видео

Следующие анонсы. По слухам, следующим персонажем, которого покажут фанатам, станет Смоук. На это намекнул отец серии Эд Бун в своем Twitter-аккаунте.

Дата выхода игры. Mortal Kombat 11 выходит уже 23 апреля на PS4, Xbox One, Switch и РС. Также напомним, что на днях появились подробности отмененного ремейка оригинальной трилогии.


Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 14 апреля: дебаты Порошенко и увольнение скандального Семочко
сегодня
4033
Теги: Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
14 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 332
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
14 апреля 13:02 От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
311
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
13 апреля 22:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 314
Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
12 апреля 15:30 Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
169
День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
12 апреля 09:43 День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
Настя Сукач 4765
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук