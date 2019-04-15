В игру Mortal Kombat 11 возвращается еще один легендарный персонаж

Список игровых персонажей Mortal Kombat 11 продолжает пополняться. Разработчики объявили о появлении в игре настоящего ветерана вселенной – воинственной красавицы и принцессы внешнего мира Китани.

Детали о новом персонаже. Анонс традиционно сопровождался демонстрацией боевых возможностей героини.

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В представленном ролике Китана расправляется с инсектоидом Ди'Ворой, используя свои фирменные веера. К слову, ранее Китана уже засветилась в телевизионном трейлере, а теперь героиню, которая дебютировала в Mortal Kombat II еще в далеком 1993 году, показали во всей красе.

Анонс Китаны в Mortal Kombat 11-смотрите видео

Следующие анонсы. По слухам, следующим персонажем, которого покажут фанатам, станет Смоук. На это намекнул отец серии Эд Бун в своем Twitter-аккаунте.

Дата выхода игры. Mortal Kombat 11 выходит уже 23 апреля на PS4, Xbox One, Switch и РС. Также напомним, что на днях появились подробности отмененного ремейка оригинальной трилогии.



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