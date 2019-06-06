В Канаде построят космодром для украинских ракет

Местная власть в Канаде позволила построить космодром, с которого планируют запускать украинские ракеты Циклон-4М.

За проект космодрома отвечает компания Maritime Launch Services, сообщает Alpha Centauri.

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Компания MLS в отчете описала влияние запуска ракет на окружающую среду. В документе указаны все возможные сценарии аварий и их последствия для экологии. Однако в компании заверили, что даже при худшем результате – последствия будут временными. Поэтому местным жителям и природе ничего не угрожает.

Приблизительное месторасположение космодрома

По словам Стива Матье, главы MLS, компания рассчитывает начать строительство космодрома в июле в 2019 году.

С космодрома будут запускать украинские ракеты Циклон-4М. Она сможет выводить до 5 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту. Первый запуск ожидается в 2021 году. В целом в будущем компания будет запускать 8 ракет в год.

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