В космосе впервые записали видео в формате 8K

Европейское космическое агентство (ESA) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США получили первый в истории ролик из космоса, снятый в формате 8K.

Видео сняли на Международной космический станции с помощью камеры Red Helium 8K.

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В ролике мы можем увидеть быт космонавтов, а также Землю из космоса.

Видео в формате 8K, снятое на МКС

Что такое формат 8K?

Это обозначение разрешения. Разрешение 8K в 16 раз превышает разрешение современной Full HD (1920x1080) технологии.

Что такое МКС?

Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом NASA и Роскосмоса. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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