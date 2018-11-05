В космосе впервые записали видео в формате 8K
Европейское космическое агентство (ESA) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США получили первый в истории ролик из космоса, снятый в формате 8K.
Видео сняли на Международной космический станции с помощью камеры Red Helium 8K.
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В ролике мы можем увидеть быт космонавтов, а также Землю из космоса.
Видео в формате 8K, снятое на МКС
Что такое формат 8K?
Это обозначение разрешения. Разрешение 8K в 16 раз превышает разрешение современной Full HD (1920x1080) технологии.
Что такое МКС?
Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом NASA и Роскосмоса. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.
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