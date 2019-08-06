В Лондоне появился бар с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект подсказывает бармену, в каком порядке разливать напитки. Также он указывает на тех людей, которые прошли к барной стойке вне очереди.

Британская компания DataSparQ создала технологию на основе искусственного интеллекта. Новейшая технология для баров распознает лица людей в очереди и подсказывает, в каком порядке стоит обслуживать клиентов, сообщает Engadget.

Новую технологию начали тестировать в лондонском баре 5cc Harrild & Sons. Система снимает посетителей перед баром на камеру и выводит изображение на экран в режиме реального времени. Она фиксирует, в каком порядке люди подошли к барной стойке, транслируя номер над головой каждого посетителя. Таким образом бармен видит, в каком порядке обслуживать посетителей. Каждый из клиентов может увидеть, сколько времени ему ждать свою очередь.

Постоянные посетители сначала были немного скептически настроены, но как только увидели систему в действии, им понравилось. Это позволяет нам максимизировать свой потенциал исключить потребность в сутолоке в моменты, когда в бар приходит много людей, – говорит бартендер Лука Ковианич.

Также искусственный интеллект распознает возраст посетителей, и люди, которые кажутся слишком молодыми для употребления алкоголя, должны показать документы.

Стоит успокоить всех сторонников теории заговора – все данные о клиентах ежедневно автоматически удаляются.

Другие функции этой технологии включают автоматический повторный заказа и "FaceTab", что позволяет конкретным людям заказывать напитки за свой счет. Настройки требует стандартной веб-камеры, экрана с дисплеем и подключением к Интернету.

Цена. Такая роскошь обойдется арендодателю от 199 фунтов (240 долларов).

Смотрите видео, как работает искусственный интеллект на баре от DataSparQ: