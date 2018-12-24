В магазине Origin стартовала новогодняя распродажа игр: интересные предложения

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В магазине Origin стартовала новогодняя распродажа игр
В магазине Origin стартовала новогодняя распродажа игр / Фото из свободных источников

Компания Electronic Arts решила не отставать от своих конкурентов и также запустила распродажу к новогодним праздникам в сервисе цифровой дистрибуции Origin. Акция продлится до 11 января 2019 года.

В рамках распродажи в Origin можно купить много популярных игр с впечатляющими ценам. Например, скидка на Mass Effect: Andromeda достигает 80%, а на Battlefield V – 50%.

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Кроме того, со скидками можно приобрести такие игры:

Madden NFL 19 – скидка 60%.

Трейлер игры Madden NFL 19 – смотрите видео

 

FIFA 19 – скидка 50%.

Трейлер игры FIFA 19 – смотрите видео

 

Unravel Two – скидка 50%.

Трейлер игры Unravel Two – смотрите видео

 

Напомним, кроме Origin о начале новогодней распродажи объявила также Blizzard Entertainment и Valve. Однако не только PC-геймеры смогут приобрести игры со скидкой. Sony и Microsoft объявили о своей сумасшедшей распродаже в PlayStation Store и Xbox Store.

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Теги: Техно Battlefield Игры Electronic Arts
Источник: Техно
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