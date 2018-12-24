В магазине Origin стартовала новогодняя распродажа игр: интересные предложения

Компания Electronic Arts решила не отставать от своих конкурентов и также запустила распродажу к новогодним праздникам в сервисе цифровой дистрибуции Origin. Акция продлится до 11 января 2019 года.

В рамках распродажи в Origin можно купить много популярных игр с впечатляющими ценам. Например, скидка на Mass Effect: Andromeda достигает 80%, а на Battlefield V – 50%.

Читайте также: Самые захватывающие игры 2018 года

Кроме того, со скидками можно приобрести такие игры:

Madden NFL 19 – скидка 60%.

Трейлер игры Madden NFL 19 – смотрите видео

FIFA 19 – скидка 50%.

Трейлер игры FIFA 19 – смотрите видео

Unravel Two – скидка 50%.

Трейлер игры Unravel Two – смотрите видео

Напомним, кроме Origin о начале новогодней распродажи объявила также Blizzard Entertainment и Valve. Однако не только PC-геймеры смогут приобрести игры со скидкой. Sony и Microsoft объявили о своей сумасшедшей распродаже в PlayStation Store и Xbox Store.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно