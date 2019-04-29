В NASA сделали неожиданное заявление о Вселенной

Ученые NASA заявили, что Вселенная расширяется быстрее, чем считалось до сих пор. К такому выводу они пришли, опираясь на исследования телескопа Hubble.

Как пишет Newsweek, ученые считают, что Вселенная расширяется на 9% быстрее.

Что это значит. Как считают ученые, можно предположить, что существует некий фактор, который космологические модели не учитывали. Именно этот неизвестный фактор может объяснить, что произошло после Большого Взрыва.

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Откуда известно, что Вселенная расширяется. Дело в том, что удаленные объекты в космосе, такие как галактики движутся все дальше от нас.

Интересно, что в 2011 году ученые Адам Райсс, Сол Перлмуттер и Брайан Шмидт получили Нобелевскую премию по физике, потому что заявили, что Вселенная расширяется с ускорением. Однако, возникли проблемы с оценкой скорости этого процесса.

Оценки и наблюдения сделали с помощью спутника Planck, который принадлежит Европейскому космическому агентству. Они и помогли определить уровень ускорения расширения.

Сейчас Hubble предоставил другие, более точные данные.

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