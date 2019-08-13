В продажу поступил кабель, который "сломает" любой Mac: детали

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В продажу поступил кабель, который "сломает" любой Mac
В продажу поступил кабель, который "сломает" любой Mac / unsplash

Компания Apple уделяет немало внимания безопасности своих ноутбуков и десктопных компьютеров. Но на конференции DEF CON один из участников анонсировал Lightning-кабель, с помощью которого можно "взломать" любой Mac.

Суть разработки. Как сообщает Vice, секрет разработки хакера под ником MG – в установленном чипе, доступ к которому осуществляется удаленно.

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Визуально же аксессуар ничем не отличается от оригинальных кабелей Lightning, предназначенных для зарядки и синхронизации планшетов, смартфонов и плееров Apple.

Как происходит "взлом" Mac? Процедура взлома выглядит очень просто. Жертва подключает кабель к своему Mac. Встроенному в аксессуар чипу назначается IP-адрес, после чего через приложение "Терминал" (аналог командной строки в Windows) можно осуществлять любые операции с ноутбуком или компьютером жертвы.

Как работает Lightning-кабель для "взлома" Mac – смотрите видео

 

Единственное ограничение для работоспособности такого Lightning-аксессуара – доступность на расстоянии не более 90 метров.

По сути, предложенный мной Lightning-кабель позволяет находиться за компьютером жертвы: управлять мышью и клавиатурой. Но при этом вы будете находиться за пределами его комнаты,
– прокомментировал свою разработку MG.

Комплектация и цена. Заметим, MG самостоятельно переделал несколько оригинальных кабелей, установив в них разработанный чип, и теперь предлагает аксессуар с шутливым именем OMGCable для взлома Mac за 200 долларов. В комплекте с аксессуаром есть "памятка хакера", в которой перечислены основные команды, с помощью которых можно освоить азы работы в приложении "Терминал" на Mac.

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Теги: Хакерская атака Кибербезопасность Техно Новости Техно Apple хакеры Гаджеты
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