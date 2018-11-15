В сети появились интересные детали о новых смарт-часах Apple Watch

Компания Apple получила новый патент на дизайн смарт-часов. Если купертеновцы реализуют эту разработку, то следующее поколение Apple Watch получит двойную камеру.

Об этом сообщает GizChina.

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Патент описывает метод, с помощью которого можно снять часами селфи без искажений, даже если пользователь не смотрит прямо на девайс. Также решается проблема с фото сразу нескольких человек. С такими часами можно будет не только делать неплохие снимки, но и совершать видеозвонки, проводить аутентификацию с лицом и тому подобное.



Патент новых Apple Watch



Apple Watch следующих поколений могут получить две камеры

Такие часы будут сочетать модули с широкоугольным и телефото-объективами. Конечно, Apple еще может отменить проект, но есть определенный шанс, что мы увидим двойную камеру в следующем году.

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