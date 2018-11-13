В сети появились первые детали о смартфоне Xiaomi Mi 9

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Xiaomi Mi 9: характеристики и фото
Xiaomi Mi 9: характеристики и фото / Соцсети

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин, который известен своими утечками, опубликовал концептуальный рендер следующего флагмана компании Xiaomi. По предварительным данным, смартфон получит название Xiaomi Mi 9, а представлят его в первой половине 2019 года.

Об этом сообщает Ferra.

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Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 9 работать на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8150, ранее известном как Snapdragon 855.

7-нанометровый процессор Snapdragon 8150 пока не представлен Qualcomm официально, однако он точно станет "сердцем" большинства флагманских смартфонов 2019 года. При этом Xiaomi Mi 9 имеет шансы стать первым смартфоном на базе Snapdragon 8150.

По данным Гескина, смартфон оснастят 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, тройной камерой с основным 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 и встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев.

Он еще раз подтвердил, что аппаратной основой устройства станет процессор Snapdragon 8150, а также 6, 8 или 10 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор имеет емкость 3700 мАч, поддерживает беспроводную и быструю зарядку Quick Charge 5.0. Также отмечается возможна поддержка сотовых сетей пятого поколения – 5G.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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