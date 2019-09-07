В США запустили самый мощный суперкомпьютер в мире

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Самый мощный суперкомпьютер мира
Самый мощный суперкомпьютер мира / UT News

В Техасском университете запустили самый быстрый суперкомпьютер среди всех университетских машин – Фронтера. По мощности это пятая система в мире.

В ближайшие месяцы Frontera будет интегрироваться с облачными провайдерами Microsoft, Google и Amazon. Он предоставит исследователям доступ к новым компьютерным технологиям и долговременному хранилищу, рассказывает UT News.

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Научные проблемы требуют вычислений в самых больших и сложных масштабах. Именно для этого и нужна Frontera. Вычислительные возможности Frontera будут поддерживать самые сложные в вычислительном отношении научные приложения, над которыми сегодня работают американские ученые, – рассказал Джим Куроза, помощник директора по компьютерным и информационным наукам и инжиниринга в NSF.

Система была построена на инвестиции Национального научного фонда, стоимостью в 60 миллионов долларов.

Frontera имеет возможность использовать моделирование, анализ данных и искусственный интеллект. Начиная с июня, с помощью суперкомпьютера более 30 групп провели исследования по таким темам, как черные дыры, моделирование климата и разработка лекарств.

Химик из Университета Северной Каролины Александр Исаев, благодаря Frontera выполнил свыше 3 миллионов расчетов атомного силового поля менее, чем за 24 часа.

Это отличная машина, особенно для приложений квантовой механики. Мы действительно с нетерпением ждем проведения масштабных вычислений, которые раньше были невозможны, – заявил Александр Исаев.

Frontera будет работать 5 лет, помогая исследователям в таких вопросах:

  • Моделирование природных опасностей, прогнозирование траектории и интенсивности штормов, а также помощь в создании инфраструктуры, которая может противостоять сильнейшим катастрофам;
  • Геномика – учитывая массовое земледелие для обеспечения населения, численность которого возрастает;
  • Энергетические исследования – от синтеза и солнечной энергии до очистки угля;
  • Астрофизика – учитывая астрономию и гравитационное моделирование волн;
  • Науки о материалах – использование комбинации моделирование и глубокого обучения для ускорения разработки новых молекул для медицины и техники.

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Теги: Гаджеты Новости Техно Техно Информационные технологии
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