В США запустили самый мощный суперкомпьютер в мире

В Техасском университете запустили самый быстрый суперкомпьютер среди всех университетских машин – Фронтера. По мощности это пятая система в мире.

В ближайшие месяцы Frontera будет интегрироваться с облачными провайдерами Microsoft, Google и Amazon. Он предоставит исследователям доступ к новым компьютерным технологиям и долговременному хранилищу, рассказывает UT News.

Читайте также: Создали лазер, который способен печатать органы за несколько секунд

Научные проблемы требуют вычислений в самых больших и сложных масштабах. Именно для этого и нужна Frontera. Вычислительные возможности Frontera будут поддерживать самые сложные в вычислительном отношении научные приложения, над которыми сегодня работают американские ученые, – рассказал Джим Куроза, помощник директора по компьютерным и информационным наукам и инжиниринга в NSF.

Система была построена на инвестиции Национального научного фонда, стоимостью в 60 миллионов долларов.

Frontera имеет возможность использовать моделирование, анализ данных и искусственный интеллект. Начиная с июня, с помощью суперкомпьютера более 30 групп провели исследования по таким темам, как черные дыры, моделирование климата и разработка лекарств.

Химик из Университета Северной Каролины Александр Исаев, благодаря Frontera выполнил свыше 3 миллионов расчетов атомного силового поля менее, чем за 24 часа.

Это отличная машина, особенно для приложений квантовой механики. Мы действительно с нетерпением ждем проведения масштабных вычислений, которые раньше были невозможны, – заявил Александр Исаев.

Frontera будет работать 5 лет, помогая исследователям в таких вопросах:

Моделирование природных опасностей, прогнозирование траектории и интенсивности штормов, а также помощь в создании инфраструктуры, которая может противостоять сильнейшим катастрофам;

Геномика – учитывая массовое земледелие для обеспечения населения, численность которого возрастает;

Энергетические исследования – от синтеза и солнечной энергии до очистки угля;

Астрофизика – учитывая астрономию и гравитационное моделирование волн;

Науки о материалах – использование комбинации моделирование и глубокого обучения для ускорения разработки новых молекул для медицины и техники.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно