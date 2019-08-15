Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Часто приложения на вашем смартфоне просят доступ к аудиозаписям. Даже если компания уверяет, что это вполне безопасно и ваши данные никуда не передаются – к сожалению, это совсем не так.
Большинство пользователей не читают, какие права предоставляют разработчикам гаджетов и программных обеспечений. Какие приложения пользуются доверием пользователей и как себя защитить – читайте далее в материале Техно24.
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Сейчас существует множество приложений, которые активируются благодаря кодовым словам, – они называются "слова-маркеры". Эти слова способны активировать функцию прослушивания на вашем гаджете скрыто и совершенно незаметно. Это может быть не только "ОК, Google" или "Hi, Siri", но и другие, совершенно не связанные между собой слова или звуки.
Возможно, вы могли заметить, как Instagram рекламирует то, о чем вы недавно говорили с друзьями даже в реальном времени, не держа в руках телефон. Если так, то знайте – вас прослушивают.
Кто нас подслушивает
Компания Facebook платила нескольким сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений. После огласки компания заверила, что прекратила так делать в конце июля 2019-го года.
Известно, что работники слушали разговоры разного типа и вообще не понимали для чего. Также они не знали, каким образом были получены эти сообщения.
В Facebook вообще не сообщали своим пользователям о таком развитии событий, как прослушивание личных голосовых сообщений другими лицами.
Facebook прослушивает личные аудиосообщения
Microsoft
Сотрудники корпорации Microsoft также прослушивать личные аудиозаписи, которые были сделаны через сервисы Cortana и Skype Translator.
Однако стоит отметить, что Microsoft это никак не отрицали, радже наоборот – самостоятельно внесли эту информацию в политику конфиденциальности корпорации.
В компании считают, что успех зависит от честных отношений с их пользователями и они имеют право знать, что иногда кто-то третий сможет их "подслушать".
Однако до огласки о нарушении конфиденциальности в других компаниях, Microsoft отнюдь не намекали своим пользователям о том, что их личные аудиозаписи могут прослушиваться. Поэтому вполне вероятно, что корпорация решила "сыграть на опережение", ведь они прослушивали сообщения задолго до этого.
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Apple
Можете быть уверенными в том, что подрядчики, которые проверяют голосовой помощник Apple Siri на точность, прослушивают личные разговоры пользователей. Важно отметить, что Apple Siri активируется не только после фразы "Hey, Siri".
Возможно, вы сами могли заметить, как Siri активируется ошибочно – звуком грома, похожими по звучанию словами или даже взмахом руки.
Также оказалось, что смарт-часы Apple Watch автоматически активируют голосовой помощник тогда, когда гаджет слышит любую речь.
Известно, что так собрано множество звуков секса, личной информации и записей частных бесед врачей, в том числе во время проведения коммерческих сделок. Записи такого типа автоматически сопровождаются данными, которые могут раскрыть местоположение или личные контакты.
Siri прослушивает пользователей Apple
Вместо этого представители Apple уверяют, что компания пытается исправить недостатки, чтобы защитить личную информацию пользователей.
Amazon
Более тысячи подрядчиков от Amazon прослушивают голосовые записи, сделанные в домах и офисах владельцев голосовых помощников Echo.
По словам компании, сотрудники, которые подслушивают разговоры, подписывают соглашение о неразглашении. Им категорически запрещается публично обсуждать эту программу.
Специалисты, которые занимаются прослушиванием, работают по девять часов в день. Каждый человек анализирует до 1000 звукозаписей за смену.
Даже когда работников беспокоит услышанное, они обязаны придерживаться политики о неразглашении данных.
В самой же компании пояснили, что серьезно относятся к безопасности и конфиденциальности личной информации своих клиентов.
Мы лишь аннотируем очень небольшую выборку голосовых записей Alexa, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, – заявил Amazon.
Также сотрудники не имеют прямого доступа к информации, которая может идентифицировать человека или учетную запись.
Amazon прослушивает разговоры пользователей Echo
Стоит знать: настройки конфиденциальности Alexa Amazon позволяют отключить использование личных голосовых записей для разработки новых функций.
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Специалисты Google прослушивают команды, которые пользователи отдают своему голосовому помощнику. Обычно запись производится только после того, как голосовой помощник услышал фразу "Ok, Google". Компания записывает команды пользователей смартфонов с Google Assistant и умной колонки Google Home.
Google говорят, что намеренно делятся отрывками записей между пользователями и филологами в разных частях мира для улучшения голосового помощника. И что в их распоряжении не более 0,2 процента всех команд пользователей. Также они заверили, что сотрудникам запрещено расшифровывать разговоры и другие посторонние звуки.
Однако в июне 2019-го года бельгийский телеканал VRT NWS сообщил о масштабной утечке аудиозаписей пользователей. В их распоряжении оказались более тысячи записей, среди которых были даже адреса, звонки по работе и личные разговоры родителей с детьми. Некоторые записи были сделаны ошибочно из-за случайной активации ассистента.
Google прослушивает своих пользователей
Google сослались на недобросовестность одного из филологов и заверили, что следствие ведется.
Для чего компании нас подслушивают
В основном это все ради таргетинговой рекламы или улучшения качества обслуживания звукового ассистента. Также существует теория, что собранные данные вполне могут быть использованы при создании искусственного интеллекта.
Однако собирая личные данные для улучшения сервиса, разработчики автоматически подвергают своих пользователей опасности.
Вместе с тем компании далеко не всегда позволяют использовать приложение без согласия на конкретные условия, – даже если человек не пользуется функциями, для которых это нужно.
Если вас волнует вопрос собственной безопасности, стоит детально изучить политику конфиденциальности приложений на вашем смартфоне или гаджетах, которыми вы пользуетесь. И, что самое важное, – отдавать предпочтение реальному миру, а не виртуальному.
Как избежать прослушивания
- Не пользоваться мобильными устройствами, собранными или отремонтированными в неизвестных вам условиях.
- Старайтесь избежать установки незнакомых программ.
- Всегда читайте политику конфиденциальности и то, на что даете разрешение (даже если не все компании до конца честны со своими пользователями).
- Отключите голосовой ассистент в настройках смартфона.
- Пользуйтесь режимом полета, ведь он автоматически отрезает вас от WiFi, мобильной связи и Bluetooth.
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