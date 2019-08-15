Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны

Часто приложения на вашем смартфоне просят доступ к аудиозаписям. Даже если компания уверяет, что это вполне безопасно и ваши данные никуда не передаются – к сожалению, это совсем не так.

Большинство пользователей не читают, какие права предоставляют разработчикам гаджетов и программных обеспечений. Какие приложения пользуются доверием пользователей и как себя защитить – читайте далее в материале Техно24.

Важно: Мошенническая схема в Facebook: детали

Сейчас существует множество приложений, которые активируются благодаря кодовым словам, – они называются "слова-маркеры". Эти слова способны активировать функцию прослушивания на вашем гаджете скрыто и совершенно незаметно. Это может быть не только "ОК, Google" или "Hi, Siri", но и другие, совершенно не связанные между собой слова или звуки.

Возможно, вы могли заметить, как Instagram рекламирует то, о чем вы недавно говорили с друзьями даже в реальном времени, не держа в руках телефон. Если так, то знайте – вас прослушивают.

Кто нас подслушивает

Facebook

Компания Facebook платила нескольким сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений. После огласки компания заверила, что прекратила так делать в конце июля 2019-го года.

Известно, что работники слушали разговоры разного типа и вообще не понимали для чего. Также они не знали, каким образом были получены эти сообщения.

В Facebook вообще не сообщали своим пользователям о таком развитии событий, как прослушивание личных голосовых сообщений другими лицами.