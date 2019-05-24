Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера

16 мая прошла конференция Ad Summit Kyiv 2019. Одним из докладчиков был Директор по продажам Rakuten Viber в Центральной и Восточной Европе Константин Костандинов. Техно 24 удалось пообщаться с ним, расспросить, какие инструменты Viber могут помочь украинскому бизнесу, а также какие трансформации произойдут с мессенджером в ближайшем будущем.

Кто такой Константин Костандинов?

Константин начал работать в компании Viber в 2016 году как менеджер по продажам. До этого он работал в компании Deloitte и был руководителем по продажам в KPMG Bulgaria.



Несколько месяцев назад он занял должность директора по продажам Viber в Центральной и Восточной Европе. Он отвечает за потенциальные и действующие партнерства, разработку бизнес-планов и стратегий для увеличения продаж Viber во всем регионе.

Viber очень популярен среди украинских пользователей. Отечественные бренды тоже так активно используют мессенджер для продвижения бизнеса?

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Да, компании активно пользуются услугами Viber. Самым популярным сервисом для бизнеса является использование нашего приложения для рассылки бизнес-сообщений. Это сообщение, на которые подписывается сам пользователь. Многие компании полностью отказались от использования обычных SMS и сейчас пользуются только услугами Viber. Ежемесячно с помощью нашего сервиса украинские компании рассылают около миллиона таких бизнес-сообщений. Наиболее популярна эта услуга в банковской сфере, ведь банки часто сообщают пользователям о различных транзакциях.

Какие еще компании являются вашими партнерами в Украине?

Мы не работаем напрямую с компаниями. Наше сотрудничество проходит через агентства или специальные агрегаторы, которых в Украине не так много и они работают в существующем правовом поле. Среди наших партнеров, которые пользуются услугами Viber, могу назвать Nestle, Pepsi Cola, "Свиточ". Сейчас договариваемся о сотрудничестве с Mastercard. Именно поэтому я и приехал в Украину, чтобы развивать партнерство с украинским бизнесом.

Кроме рассылки сообщений, какими услугами Viber пользуются украинские компании?

Также это размещение нативной рекламы в приложении Viber. Например, баннерная реклама – когда пользователь заканчивает звонок, то появляется рекламный баннер. Сейчас мы работаем над тем, чтобы показывать таким же образом и видео.

И еще стикеры. Мы предлагаем как обычные, связанные с какой-то эмоцией или темой, так и стикеры, связанные с различными брендами. Это тоже хорошее решение для компаний. Брендированный стикерпак, может увеличить охват клиентов в несколько раз. Сначала пользователь загружает набор стикеров, а затем отправляет его друзьям и знакомым, таким образом увеличивая количество взаимодействий с брендированным контентом.

Использование стикерпаков в Viber

Представим, что у компании до 3 миллионов загрузок стикерпака, которым активно обмениваются пользователи. В течение 3 месяцев эти стикеры компании смогут увидеть не менее 5 миллионов уникальных пользователей.

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В СМИ появилась информация, что с апреля за использование чат-ботов в Viber нужно платить. Готовы ли украинцы платы за эту услугу? Не боитесь потерять пользователей?

Должен отметить, что создание и использование ботов в Viber остается абсолютно бесплатным. Изменился спектр промо и рекламных возможностей для коммуникации бренда со своей аудиторией. То есть, платными чат-боты становятся только тогда, когда их используют для рекламы. Также это платная услуга, если бренд сообщает через приложение о каких-то акциях, распродаже и тому подобном. Если его используют в социальных целях, то это бесплатная услуга.

Но так работает не только Viber, по такому принципу работает большинство подобных сервисов.

При этом подчеркиваю, если ботов используют для коммуникации, для обмена информацией, для распространения социально важной информации – в этом случае услуга будет бесплатной. И еще один важный момент – для наших пользователей чат-боты всегда будут бесплатными.

"Приватбанк" активно пользуется услугами чат-бота

А использование чат-ботов это популярная услуга среди украинских брендов?

Да, одна из. Хотя в сферу моих компетенций украинский рынок вошел не так давно, но я уже успел отметить значительный запрос на услугу чат-ботов от отечественных компаний.

Например, сегодня чат-боты активно используют украинские банки – "Приватбанк", ПУМБ. Я вижу будущее и перспективу за банкингом в мессенджере. Интересный чат-бот в сети "Метро" – у них чат-бот в два клика оформляет пользователям карточку клиента.

Насколько защищен мессенджер для бизнес-процессов?

Viber использует сквозное шифрование, то есть все данные, которыми обмениваются пользователи – закрыты. Сейчас наша компания сотрудничает с более чем 30 банками по всему миру, в частности, с помощью приложения происходят банковские транзакции. Это указывает на то, что данные в приложении действительно защищены. Для подобных услуг банки требуют очень высокий уровень защиты, и Viber отвечает всем этим требованиям.

Я иногда шучу, что мне, как представителю отдела продаж, иногда хотелось бы знать, о чем общаются пользователи (прим. ред. – улыбается). Но, конечно, я не могу удовлетворить свое любопытство даже при большом желании, так как компания соблюдает политику конфиденциальности.

Это наш приоритет – обеспечить высокий уровень комфортного и безопасного общения пользователей. Никто не может получить доступ к звонкам и переписке в Viber, потому что мы используем технологию сквозного шифрования по умолчанию. Если коротко, то это шифрования работает таким образом, что все сообщения кодируются, а ключи дешифровки сообщений есть только у отправителя и получателя, и никто другой не может получить доступ к вашей коммуникации.

Во время выступления вы заявили, что 93% украинских пользователей, обладающих смартфонами, пользуются вашим мессенджером. Остается ли украинский рынок перспективным для Viber? Куда планируете двигаться дальше?

Именно потому, что украинцы активно пользуются Viber, я сейчас приехал в Киев. Мы не останавливаемся на 93 процентах и ​​планируем дальше развивать другие актуальные для Украины направления и сервисы. Сейчас у нас есть желание наладить сотрудничество с украинским бизнесом. Мы можем помочь локальным брендам в продвижении их продукта и налаживании контактов с потребителями.

Также мы планируем развиваться не столько в плане охвата аудитории, сколько в развитии функционала. То есть, мы не просто хотим, чтобы Viber был установлен на смартфоне. Нам интересно, чтобы люди как можно чаще пользовались Viber и получали удовольствие от разговоров и чатов со своими близкими.



Константин Костандинов во время выступления на AdSummit Kyiv2019

Кроме того, работаем над тем, чтобы Viber стал этакой унифицированной платформой, которая выполняла много различных услуг. Таким образом у пользователей отпадет необходимость устанавливать много различных ресурсов или приложений.

Сейчас мы создаем интересную функцию в Болгарии. Это решение должно особенно заинтересовать туристов. Например, если вы приехали в Болгарию на собственном автомобиле и хотите найти место для парковки, то вам нужно будет найти человека, чтобы оплатить эту услугу. Мы работаем над чат-ботом, который поможет решить этот вопрос. То есть вы отправляете геолокацию и бот покажет ближайшее место для парковки, стоимость услуги. Более того, вы сможете сразу оплатить парковку через мессенджер.

Дайте несколько советов, которые помогут украинским брендам в продвижении своего продукта

Это зависит от целей компании, от того, какие задачи ставит перед собой бренд. Например, если мы сотрудничаем с IT-компаниями, мы чаще предлагаем им использовать чат боты, чтобы интегрировать с помощью них свои решения. Если компания только начинает работу на рынке, то рекомендуем воспользоваться стикер-тюками, чтобы увеличить охват среди потенциальных потребителей.

Также чат-боты предлагаем компаниям, у которых большая нагрузка на call-центры или горячие линии. Но подчеркиваю, каждое решение является очень индивидуальным, для этого надо четко определить потребности замивника.

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