Видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti испытали на производительность

В сети появляются новые подробности о графическом адаптере NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, который станет относительно доступным аналогом видеокарты GeForce RTX 2060 без поддержки трассировки лучей. Новый графический ускоритель засветился в базе данных встроенного теста Ashes of the Singularity.

Об этом сообщает Overclockers.

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Стоит отметить, что видеокарта работала в паре с мобильным 8-ядерным чипом Intel (2,1/4,4 ГГц), информация о котором появилась лишь недавно. Этот CPU должен возглавить семейство Coffee Lake-H Refresh, найдя применение в топовых игровых ноутбуках, и дебютирует в течение ближайших месяцев.



NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti обнаружили в одном из бенчмарков

3D-карта набрала 7400 очков в режиме High (1080p), что примерно на 1200 баллов выше, чем у GeForce GTX 1060. Однако нужно помнить, что результаты в Ashes of the Singularity сильно зависят от других компонентов системы, и не всегда прямое сравнение отражает реальное положение вещей.

По имеющейся информации, GeForce GTX 1660 Ti будет построена на базе 12-нанометрового графического процессора NVIDIA TU116 с отключенными RT и тензорными ядрами. Видеокарта оперирует 1536 ядрами CUDA, а также 6 ГБ памяти GDDR6 со 192-битным интерфейсом.

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