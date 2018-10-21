Вместе со смартфоном OnePlus 6T представят еще одну интересную новинку

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Новый рюкзак OnePlus Explorer
Новый рюкзак OnePlus Explorer / theverge.com

Компания OnePlus во время презентации своего нового смартфона OnePlus 6T, которая пройдет 30 октября, планирует представить еще один продукт – рюкзак Explorer.

Об этом сообщает The Verge.

Как известно, в 2017 году во время презентации OnePlus 5, компания представила рюкзак Backpack Travel.

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Объем нового рюкзака – 18 литров. Он будет доступен в двух цветах: сером и черном.

Новинка имеет большое основное отделение, (куда можно сложить объемные вещи), отделение для ноутбука в задней части, карманы для мелочей спереди и сбоку. Рюкзак изготовлен из водонепроницаемого материала Cordura.

OnePlus Explorer.
OnePlus Explorer изготовлен из водонепроницаемого материала

По предварительным данным, новинка будет стоить 69 долларов (почти 2 тысячи гривен).

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Теги: Техно Гаджеты OnePlus
Источник: Техно
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