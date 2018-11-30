Во Львове появится масштабный IT-кампус: как он будет выглядеть

Во Львове показали проект большого учебного IT-комплекса общей площадью примерно 10 тысяч квадратных метров.

Согласно проекту, здание будет иметь 10 этажей и в нем будут учиться студенты первого в Украине IT-университета, сообщает пресс-служба горсовета.

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Кроме IT Step University, в комплексе также будет расположен образовательный центр IT Step Academy.

Комплекс будет открыт не только для студентов, но и для учеников, поскольку в рамках проекта также намерены построить профильную среднюю школу.

Аналитики называют реализацию такого проекта очень актуальной для Львова, ведь IT-бизнес во Львове стремительно развивается, а количество компаний неуклонно растет.

Проект кампуса предполагает, что в целом в классах и учебных лабораториях смогут учиться примерно 1000 студентов и учащихся.

Кроме привычных для учебных заведений классов и аудиторий, IT-комплекс во Львове будет также содержать инновационные лаборатории, конференц-залы, студенческие коворкинги, столовую и даже спортзал.







Проект масштабного IT-комплекса во Львове

IT-комплекс появится на базе IT Step Academy и IT Step University, которые уже сейчас функционируют во Львове.