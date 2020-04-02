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Видео дня: за соблюдением карантина в Тунисе следят работы

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Робот-патруль на улице / Скриншот

Власти Туниса решили привлечь роботов к контролю над соблюдением общегосударственных мероприятий карантина. Улицы городов будут патрулировать роботы P Guard, изготовленные компанией Enova.

Издание Independent отмечает, что сейчас в Тунисе от коронавируса умерли по крайней мере 10 человек. Еще более 300 человек получили лабораторные подтверждения заражения, хотя уровень тестирования в стране остается мизерным.

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Возможности патрульных роботов

P-Guard можно управлять дистанционно, а еще они оснащены инфракрасными камерами, тепловой камерой, а также звуковой и световой сигнализацией. Робот способен передвигаться по городу на скорости 13 км/ч. Кроме того, он имеет встроенный GPS датчик.

Робот P-Guard на улице:

Коммерческий директор ENOVA, Бен Фархат, пояснил, что роботы оборудованы рядом инструментов для наблюдения и могут работать через Wifi или 4G почти на любом географическом расстоянии от оператора.

Роботов специально создавали для труднодоступных районов, как промышленные районы или горные или пустынные местности,
– подчеркнул Фархат.

С помощью робота жители могут получать предупреждения и информационные сообщения. Кроме того оператор может общаться с нарушителем через робота, все благодаря двусторонней системе аудиосвязи.

На этом видео видно, как местный житель рассказывает по требованию робота куда и зачем он идет:

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Туніс робототехника Новости Техно Техно Гаджеты
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