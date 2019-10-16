Вырез наоборот: Samsung запатентовала странный смартфон – снимок

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Samsung запатентовала странный смартфон
Samsung запатентовала странный смартфон / unsplash.com

Компания Samsung показала несколько интересных решений, чтобы спрятать фронтальную камеру и максимально расширить рабочую плоскость экрана. Сейчас появился еще один интересный патент, в котором фронтальная камера и другие датчики размещены в надстройке.

Как пишет nl.letsgodigital.org новый снимок размещен в Ведомстве интеллектуальной собственности Республики Корея.

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Как можно увидеть на патенте, сенсоры камеры, разговорный динамик и другие вспомогательные элементы девайса будут вынесены в дополнительную дугу на верхней грани устройства. Однако, она размещена не внутрь простоя (как мы привыкли видеть), а обернута наоборот. Такая себе "монобровь" наизнанку.

Samsung запатентувала дивний смартфон

Samsung запатентовала странный смартфон

Альтернативой вырезу в экране, который уже всем порядком надоел, могла стать технология с камерой, которую встроили в экран. Но сама технология очень дорогая, поэтому массовой она не станет. Следовательно, есть вероятность, что вскоре мы увидим смартфоны с еще более оригинальным дизайном.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung
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