Xiaomi готовит новые смарт-часы

9 Читати новину українською
Xiaomi готовит новые смарт-часы
Xiaomi готовит новые смарт-часы / techcrunch.com

Китайский бренд Xiaomi производит широкий спектр девайсов. В частности, хорошо известен фирменными фитнес-трекерами и умными часами. Сейчас СМИ узнали об еще одной новинке, над которой работает компания.

Как пишет издание 9to5Google, в коде программы Wear OS 2.28 эксперты нашли упоминания о новых смарт-часах Xiaomi Mi Watch.

Интересно: Apple Watch спасли жизнь велосипедисту

Новинка будет работать под управлением операционной системы Google вместе с приложением Mi Wear.

Правда, характеристик часов пока нет. Вероятно, новинка получит круглый OLED-дисплей, процессор Snapdragon Wear 3100, гигабайт оперативной памяти.

Также новые смарт-часы могут получить функцию Alway On Display и NFC-модуль для бесконтактных платежей.

Когда Xiaomi представит Mi Watch, пока неизвестно. Но если новинка сейчас на стадии разработки, поэтому ожидать презентацию в ближайшее время не стоит.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя
сегодня
656
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
27 сентября 12:02 Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
Анастасія Можаровська 2324
"Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
26 сентября 21:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
Женя Котик 361
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
24 сентября 21:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
778
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
858
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
23 сентября 13:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
810
Новости
Больше новостей
Залиште відгук