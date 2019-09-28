Xiaomi готовит новые смарт-часы

Китайский бренд Xiaomi производит широкий спектр девайсов. В частности, хорошо известен фирменными фитнес-трекерами и умными часами. Сейчас СМИ узнали об еще одной новинке, над которой работает компания.

Как пишет издание 9to5Google, в коде программы Wear OS 2.28 эксперты нашли упоминания о новых смарт-часах Xiaomi Mi Watch.

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Новинка будет работать под управлением операционной системы Google вместе с приложением Mi Wear.

Правда, характеристик часов пока нет. Вероятно, новинка получит круглый OLED-дисплей, процессор Snapdragon Wear 3100, гигабайт оперативной памяти.

Также новые смарт-часы могут получить функцию Alway On Display и NFC-модуль для бесконтактных платежей.

Когда Xiaomi представит Mi Watch, пока неизвестно. Но если новинка сейчас на стадии разработки, поэтому ожидать презентацию в ближайшее время не стоит.

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