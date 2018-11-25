Xiaomi Mi A2 Lite: убедительные причины, чтобы обратить внимание на смартфон

Xiaomi Mi A2 Lite – один из самых популярных смартфонов года. Он соединил в себе хорошие технические характеристики и при этом приятную цену. На украинском рынке смартфон можно купить за 5 тысяч гривен.

Издание prostotech.com подготовило 5 убедительных причин, почему на Xiaomi Mi A2 Lite стоит обратить внимание.

Дизайн

Xiaomi Mi A2 Lite – очень приятный на вид, хорошо собранный и стильный смартфон. Из всех копий iPhone X – этот один из лучших. Здесь даже "челка" выглядит органично.

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Аккумулятор

Когда человек покупает смартфон за 150 долларов, всегда возникает вопрос: а сколько будет работать? Довольно долго. 4000 мач – это минимум сутки в активном режиме или два дня в режиме нормального человека.

Разъемы

Устройство имеет разъем для наушников и слот для карт памяти, так что фанаты бюджетных девайсов не будут обижены. Самое удивительное, что этих разъемов часто нет в более дорогих смартфонах – значит, нужно снова выразить респект Xiaomi.



Почему стоит купить Xiaomi Mi A2 Lite

Двойная камера

Нетоповая камера, но делает хорошие снимки, особенно за свои деньги. Но в сумерках, конечно, снимки будут не идеальны

Чистый Android

Быстрый, красивый, проверенный, надежный. С оперативными обновлениями, удобными сообщениями и прекрасными жестами. Лучше чем MIUI.

Источник: prostotech.com

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