Xiaomi Mi Band 4 снова засветился на фото в рабочем состоянии

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Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Mi Band 4 / Фото из соцсетей

Производитель пока ничего не сообщает о дате выхода нового поколения фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4. Но в сети появляются все больше фото, на которых можно увидеть новинку.

На этот раз в соцсетях появились новые живые фотографии, на которых Xiaomi Mi Band 4 позирует в рабочем состоянии.

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Что стало известно. Как показывают снимки, дисплей корпуса будет цветным. Внизу под дисплеем будет располагаться сенсорная клавиша в форме кольца.

Также фото доказывают, что на дисплее можно будет разместить отображение различной информации.

При этом источники доказывают, Xiaomi Mi Band 4 будет оснащен модулем NFC. Интересно, что в выключенном состоянии Xiaomi Mi Band 4 очень напоминает своего предшественника – Mi Band 3.

Дата презентации. Как мы уже упоминали, производитель ничего не упоминает об официальной дате презентации. Но источники предполагают, что анонс состоится в ближайшее время.

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Теги: Новости Техно Техно Фитнес-трекер Xiaomi Гаджеты
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