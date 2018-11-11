Xiaomi показала электробритву за 12 долларов

Китайская компания Xiaomi представила на спильнокошти электробритву So White Smart Control Shaver. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья.

Об этом пишет gagadget.com.

Устройство состоит из трех подвижных головок, которые подстраиваются под контуры лица. Ножи и сеточки сделаны из японской нержавеющей стали.

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Также электробритва имеет индикатор необходимости чистки и способность поддерживать постоянную мощность до полной разрядки аккумулятора.

Бритва получила защиту от воды по стандарту IPX7, поэтому ее можно промывать под струей воды.



Новинка поступит в продажу в декабре

Аккумулятор обеспечивает до 60 минут автономной работы. Также можно бриться во время зарядки.

На китайском рынке So White Smart Control Shaver стоит 79 юаней, это около 12 долларов или 330 гривен. Устройство должно поступить в продажу в декабре.

Бриться можно даже во время зарядки

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