Xiaomi представила функциональный и доступный принтер Inkjet MIJIA

Компания Xiaomi решила не только "захватить" рынок смартфонов, но и сегмент бытовой техники. Китайский вендор выпустил струйный принтер MIJIA Inkjet с системой самоочистки, возможностью печати фотографий и документов по Wi-Fi и впечатляющим ресурсом картриджей.

Основные характеристики и особенности принтера. Модель MIJIA Inkjet выполнена в компактном корпусе из белого пластика с верхней загрузкой бумаги, сообщает Mydrivers.

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Максимальное разрешение печати составляет 4800х1200 пикселей. Печатающая головка способна наносить на бумагу линии толщиной 0,1 миллиметра. Функция предотвращения пересыхания головки проводит самоочистку раз в неделю, предусмотрена и прочистка сопла в ручном режиме.

Для отправки документов с мобильных устройств нужно фирменное приложение, с его же помощью можно превратить принтер в устройство "3 в 1", отправляя на печать сделанные с помощью камеры гаджета снимки документов.



Xiaomi MIJIA Inkjet может предложить широкий спектр функций

Подключение к ПК или ноутбуку производится по Wi-Fi. Производитель также заявил поддержку функции nodriver – предположительно речь идет о возможности прямой печати со смартфонов без установки дополнительного ПО.

Комплектация. В комплект новинки входит набор из четырех картриджей, каждый из которых имеет цветной корпус – перепутать их при установке невозможно. Производитель уверяет, что запаса чернил достаточно для печати 3200 страниц черного текста или до 9500 страниц цветного.



Xiaomi MIJIA Inkjet уже доступен для покупки в Китае

Цена принтера Xiaomi MIJIA Inkjet в Китае составляет 141 доллар (около 3 500 гривен), сменных картриджей – 5,5 доллара (около 135 гривен) за каждый.

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