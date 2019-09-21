Xiaomi представила функциональный и доступный принтер Inkjet MIJIA

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Xiaomi MIJIA Inkjet: характеристики, цена
Xiaomi MIJIA Inkjet: характеристики, цена / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi решила не только "захватить" рынок смартфонов, но и сегмент бытовой техники. Китайский вендор выпустил струйный принтер MIJIA Inkjet с системой самоочистки, возможностью печати фотографий и документов по Wi-Fi и впечатляющим ресурсом картриджей.

Основные характеристики и особенности принтера. Модель MIJIA Inkjet выполнена в компактном корпусе из белого пластика с верхней загрузкой бумаги, сообщает Mydrivers.

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Максимальное разрешение печати составляет 4800х1200 пикселей. Печатающая головка способна наносить на бумагу линии толщиной 0,1 миллиметра. Функция предотвращения пересыхания головки проводит самоочистку раз в неделю, предусмотрена и прочистка сопла в ручном режиме.

Для отправки документов с мобильных устройств нужно фирменное приложение, с его же помощью можно превратить принтер в устройство "3 в 1", отправляя на печать сделанные с помощью камеры гаджета снимки документов.

Xiaomi MIJIA Inkjet
Xiaomi MIJIA Inkjet может предложить широкий спектр функций

Подключение к ПК или ноутбуку производится по Wi-Fi. Производитель также заявил поддержку функции nodriver – предположительно речь идет о возможности прямой печати со смартфонов без установки дополнительного ПО.

Комплектация. В комплект новинки входит набор из четырех картриджей, каждый из которых имеет цветной корпус – перепутать их при установке невозможно. Производитель уверяет, что запаса чернил достаточно для печати 3200 страниц черного текста или до 9500 страниц цветного.

Xiaomi MIJIA Inkjet
Xiaomi MIJIA Inkjet уже доступен для покупки в Китае

Цена принтера Xiaomi MIJIA Inkjet в Китае составляет 141 доллар (около 3 500 гривен), сменных картриджей – 5,5 доллара (около 135 гривен) за каждый.

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Теги: Бытовая техника Цены Новости Техно Xiaomi Техно
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