Xiaomi представила электрическую зубную щетку, которая стоит 5 долларов

Китайский производитель Xiaomi презентовал новую фирменную электрическую зубную щетку. Она получила название Mijia T100 Sonic. Она поступит в продажу с ценником от 5 долларов.

Как сообщает Gizmochina, масса Mijia T100 Sonic составляет 46 граммов. Она получила защиту от влаги по стандарту IPX7. Мотор создает 16 500 вибраций в минуту.

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Щетка весит 46 граммов

Новинка имеет два варианта чистки зубов: деликатный и нормальный.

На одном заряде устройство сможет проработать до 30 дней. Щетку можно заряжать через порт microUSB.



Пока покупателям предлагают только набор из 3 щеток

Цена. Mijia T100 Sonic будет продаваться по цене 5 долларов. Однако, такой стоимость будет в будущем. Сейчас покупателям предлагают приобрести комплект сразу из трех таких зубных щеток за 99 юаней (это 13 долларов или 325 гривен).

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