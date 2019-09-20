Xiaomi представила электрическую зубную щетку, которая стоит 5 долларов

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Xiaomi представила электрическую зубную щетку
Xiaomi представила электрическую зубную щетку / gizmochina.com

Китайский производитель Xiaomi презентовал новую фирменную электрическую зубную щетку. Она получила название Mijia T100 Sonic. Она поступит в продажу с ценником от 5 долларов.

Как сообщает Gizmochina, масса Mijia T100 Sonic составляет 46 граммов. Она получила защиту от влаги по стандарту IPX7. Мотор создает 16 500 вибраций в минуту.

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Mijia T100 Sonic
Щетка весит 46 граммов

Новинка имеет два варианта чистки зубов: деликатный и нормальный.

На одном заряде устройство сможет проработать до 30 дней. Щетку можно заряжать через порт microUSB.

Xiaomi представила електричну зубну щітку
Пока покупателям предлагают только набор из 3 щеток

Цена. Mijia T100 Sonic будет продаваться по цене 5 долларов. Однако, такой стоимость будет в будущем. Сейчас покупателям предлагают приобрести комплект сразу из трех таких зубных щеток за 99 юаней (это 13 долларов или 325 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Xiaomi
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