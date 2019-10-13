Xiaomi представила необычную зарядку: детали

12 Читати новину українською
Xiaomi представила необычную зарядку
Xiaomi представила необычную зарядку / unsplash

Компания Xiaomi анонсировала выпуск универсального зарядного устройства "3 в 1" для различных гаджетов. Кроме функций блока питания мощностью 18 Вт устройство получило встроенный PowerBank и стандартный вывод розетки для подключения лэптопа или другой электроники.

Особенности. Новинка представляет собой многофункциональный источник питания для гаджетов различного типа, сообщает Gizmochina.

Читайте также: История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии

Устройство подключается к бытовой электросети, а на его корпусе размещены порт USB Type-C с выходной мощностью 18 Вт, два гнезда USB-A и обычная розетка для подключения различных электроприборов. Дополнительно в устройство интегрирован аккумулятор емкостью 5000 мАч – при отсутствии розетки гаджеты можно зарядить в режиме PowerBank.


Новое зарядное устройство Xiaomi

Дизайн. Зарядное устройство выполнено в текстурированном металлическом корпусе с LED-индикатором, который показывает остаток емкости АКБ. Кроме того, производитель отмечает, что аксессуар защищен от перепадов напряжения.

Цена и дата выхода. В продажу новинка поступит по цене 22 доллара (около 600 гривен), дата розничного дебюта универсальной зарядки будет объявлена позже.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
сегодня
822
Автор: Ева Шварц
Теги: Xiaomi Цены Новости Техно Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
12 октября 22:06 Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
Анастасія Можаровська 780
История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии
12 октября 18:05 История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии
Анастасія Можаровська 999
Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
11 октября 21:04 Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
Євгенія Мазур 722
Grammarly: история успеха украинского стартапа в Кремниевой долине
11 октября 14:08 Grammarly: история успеха украинского стартапа в Кремниевой долине
Ірина Полицька 172
Самые яркие запуски ракет, – рейтинг Техно 24
10 октября 21:08 Самые яркие запуски ракет, – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 676
Новости
Больше новостей
Залиште відгук