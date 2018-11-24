Xiaomi представила полезную вещь для кофеманов

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Вспениватель молока Xiaomi Milk Steamer
Вспениватель молока Xiaomi Milk Steamer / gizchina.com

Китайская компания Xiaomi часто удивляет своих фанатов интересными новинками. Теперь она представила вспениватель для молока, получивший название Xiaomi Milk Steamer.

Об этом пишет Gizchina.

Основной задачей Xiaomi Milk Steamer, как можно догадаться из названия, является создание пенки для кофейных напитков.

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Двигатель устройства вращается со скоростью 5500 оборотов в минуту. Устройство может работать в трёх режимах. Максимальный объём молока при создании пенки составляет 150 мл, при нагревании молока – 250 мл.

Стоит Xiaomi Milk Steamer 43 доллара или 1200 гривен.

Xiaomi Milk SteamerВспениватель молока от Xiaomi 

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: Техно
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