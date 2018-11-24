Xiaomi представила полезную вещь для кофеманов

Китайская компания Xiaomi часто удивляет своих фанатов интересными новинками. Теперь она представила вспениватель для молока, получивший название Xiaomi Milk Steamer.

Об этом пишет Gizchina.

Основной задачей Xiaomi Milk Steamer, как можно догадаться из названия, является создание пенки для кофейных напитков.

Читайте также: Кондиционер не нужен: ученые нашли новый способ спасения от жары

Двигатель устройства вращается со скоростью 5500 оборотов в минуту. Устройство может работать в трёх режимах. Максимальный объём молока при создании пенки составляет 150 мл, при нагревании молока – 250 мл.

Стоит Xiaomi Milk Steamer 43 доллара или 1200 гривен.

Вспениватель молока от Xiaomi

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно