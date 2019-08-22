Xiaomi представила портативный холодильник для автомобилей Indel Car

Специально для автомобилей компания Xiaomi представила портативный холодильник Indel Car. Девайс разработала итальянская компания Indel B. Объем холодильника 12 литров, а минимальная температура морозильной камеры составляет -18 градусов.

Что известно о Indel B? Бренд Indel B известен как один из ведущих производителей холодильников для автомобилей Volvo, Iveco, Fav, Scania, Renault, сообщает Gizmochina.

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Характеристики Indel Car. Модель, вышедшая под брендом Xiaomi, оснащена встроенным инвертором мощностью 45 Вт. Холодильник подключается к стандартному 12-вольтовому порту автомобиля, потребляя ток на уровне 3,75 А.

Полезный объем холодильника составляет 12 литров. Крышка гаджета открывается на 90 градусов, обеспечивая комфортный доступ к содержимому.



Портативный холодильник Indel Car

На боковой панели расположена кнопка питания и клавиши регулировки температуры. Для большей информативности предусмотрен миниатюрный ЖК-дисплей, показывающий температуру.

Indel B Car Refrigerator может работать в двух режимах: Max – при заведенном двигателе, и Eco – в момент, когда автомобиль заглушен, или гаджет подключен напрямую к аккумулятору.



Дата выхода автохолодильника Indel Car не сообщается

Цена и дата выхода Indel Car. Стоимость холодильника Indel B составляет 280 долларов (около 7 тысяч гривен). О сроках выхода модели на рынок производитель не сообщает.

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