Xiaomi представит смартфон с камерой на 108 мегапикселей

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Xiaomi представит смартфон с камерой на 108 мегапикселей
Xiaomi представит смартфон с камерой на 108 мегапикселей / Wccftech

Через несколько дней после анонса смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой в сети начала появляться информация о более усовершенствованном камерофоне от компании Xiaomi. Девайс, который китайцы представят уже в сентябре, получит сенсор Samsung с разрешением 108 мегапикселей.

Что известно о новом смартфоне Xiaomi? Как сообщает известный инсайдер Мукул Шарма, еще до конца сентября компания Xiaomi анонсирует новый смартфон со 108-мегапиксельным сенсором основной камеры Samsung ISOCELL.

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Новинка, согласно утечке, будет поддерживать съемку фотографий с разрешением 12 032 х 9024 пикселей.

Инсайдер предполагает, что речь идет о Xiaomi Mi Mix 4, хотя название устройства может измениться к моменту релиза. По данным источников сети, какая-то китайская компания претендует на использование торговой марки Mix, которую оспаривает у Xiaomi в суде.

Мнение экспертов насчет высокого разрешения камер смартфонов. Ранее целесообразность использования сенсоров мобильных камер с большим разрешением поставил под сомнение глава компании Zeiss.

По его мнению, "даже 40 мегапикселей вполне достаточно", а программное обеспечение современных смартфонов не способно эффективно справляться с обработкой фотографий такого разрешения.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Xiaomi
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